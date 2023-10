Tilsa Lozano no pasa desapercibida. Cuestionada por algunos y querida por otros, ha sabido mantenerse por casi dos décadas en lo alto de la popularidad. Ha ganado certámenes de belleza, fue creadora de Las Vengadoras y viralizó “Soy soltera”. Ahora ha ingresado a un reality de cocina y asegura que el público podrá ver una faceta poco conocida de ella.

Acabas de entrar a El gran chef famosos, ¿qué tal está resultando la experiencia?

Me animé porque a mi hija le encantan los programas de cocina, ella fue la que me convenció. No sé cocinar mucho. Estoy acostumbrada a cocinarle a las personas que amo, pero nunca he cocinado para gente que no amo. Entonces, voy a tener que amar al jurado o aprender a cocinar simplemente por la competencia.

Hay gente que está en contra de tu participación y que espera que te eliminen pronto, ¿qué les dirías?

(Hace gesto de beso volado). Siempre con mucho amor. El odio se combate con amor, no con más odio, y me encanta que siempre mis detractores están más pendientes de mí que mis fans. Es bonito porque ahí te das cuenta de que son fans confundidos, porque si alguien no te importa, no lo mencionas.

¿Cómo llevas la maternidad?

Me encanta la maternidad, siempre es algo que no he ocultado. Es difícil, sacrificado, te tienes que levantar temprano, organizarte.

Pronto cumplirás un año de casada, ¿cómo va tu relación con Jackson Mora?

Muy bien, estamos felices como pareja, creciendo, aprendiendo con la convivencia y cada vez mejor. Yo creo que es un desafío el matrimonio y es hermoso poder darse cuenta cómo cada uno va cediendo porque para engranar y para hacer una relación bonita tenemos que ceder. Con mucho amor, paciencia y mucha voluntad, se construye un amor que puede durar toda la vida.

Tilsa Lozano. (Foto: Difusión)





¿Te molestó saber que Jackson no te escribía los mensajes románticos en redes sociales?

No; además, yo ya sé que él no tiene la capacidad para escribir mensajes. Sé qué mensajes sí y qué mensajes no. Es como yo, la última frase que posteé no es mía, me la robé de un post lindo que vi y eso no me hace amarlo menos o más. Además, yo sabía eso. Yo creo que cuando la gente tiene el corazón negro y oscuro y quiere joder por joder, lo va a lograr. Que la gente tenga odio en su corazón no es nuestro problema.

¿Volverías a la música?

Ahora hay una tendencia en TikTok con un hashtag que dice “revivan a Tilsa”. Conversé con DJ Peligro y me dice que tiene un reguetón. Más que volver a la música, creo que sí podríamos sacar una canción que se viralice, pero no volvería a los shows de noche por un tema de prioridades. Mi prioridad es mi familia, mis hijos, mi esposo, y también por cansancio. No quiero irme de noche a discotecas, ya no estoy para esos trotes.

“Soy soltera” fue el himno de muchas personas...

Sí, fueron varios himnos: “Envidiosa”, “Soy mucho para ti” y “Soy soltera”. Son frases que pegaron y han ido quedando. Ahora me dicen “tía Tilsa, regresa a la música” (risas). “Soy soltera” la hicimos Jazmín, Maricruz y yo, y la única voz bonita que se escucha, que es cuando empieza la canción, es la de Jazmín. Maricruz y yo éramos dos payasas matándonos de la risa. Nunca nos imaginamos que iba a ser un hit.

Tilsa Lozano. (Foto: Difusión)





¿Escribirías una canción de despecho como las de Shakira?

Si saco algo, tiene que ser o desamor o una tiradera para alguien y joder. Yo no voy a cantar baladas ni voy a contar canciones románticas.

¿Sientes que has sido juzgada y criticada injustamente? ¿Cómo lo enfrentas?

He sido y sigo siendo. Lo enfrento con una sonrisa, porque en realidad lo que yo tengo claro es que la opinión de todo el mundo no importa, importa la opinión de personas que me conocen y saben quién soy. Los demás creen que saben quién soy por un programa o por alguien que se la pasa hablando mal de mí hace 15 años, repitiendo la misma sonata. Lo pongo así, tú cuidas qué te vas a meter a la boca, qué comes, qué lees, qué ves. Si yo como algo que está podrido, me va a caer mal. Si yo consumo algo que es podredumbre, mi cabeza va a estar podrida.

También has sido duramente juzgada por el físico. Finalmente, es un mensaje que también impacta a niñas que creen que ser delgada es un estándar de belleza y hasta se deprimen por ello...

Hay que decirle a la gente que tu físico solamente te importa a ti, nadie tiene el derecho a decirte a ti que estás gorda, que eres chata o que eres celulítica, que te falta teta o te sobra poto. Ese es tu problema; si tú te amas, no importa nada más. Nadie tiene el derecho de salir y decir “ay, cómo se ha engordado”. A ti qué te importa si me engordé. Tú qué sabes si yo tengo tiroides, ‘gordoides’, ‘tragoides’ o me deprimí o simplemente soy feliz y me gusta estar mofletuda. ¿Cuál es tu problema? ¿Tú te acuestas conmigo? ¿Tú duermes en mi cama? ¿Tú me mantienes? Mi marido está feliz, ¿cuál es el problema? Es muy retrógrado, muy bagre que estés criticando el cuerpo de una persona.

Tilsa Lozano. (Foto: Martin Pauca)

¿Cómo sobrellevaste el hate?

Con amor. Yo creo que las personas que tiran tanto hate o atacan mucho, tienen muchos complejos, inseguridades, van llenando huecos y vacíos con dinero, con cosas de marca, cosas frívolas, viven en mentiritas. No me gustaría estar en esos zapatos.

¿Crees que la sociedad peruana tiene un doble discurso y, a pesar de que habla de igualdad, se espanta al ver a una mujer libre, que disfruta de su sexualidad?

Porque son hipócritas, es la hipocresía limeña, la doble moral. Creo que la mujer está en todo su derecho de experimentar y vivir su sexualidad como le dé la gana, obviamente con sus parámetros y sus valores.

¿Escribirías un libro de autoayuda?

Me encantaría. También me gustaría dar talleres y charlas para mujeres, para aumentar la autoestima y sacarlas adelante y que no vivan en esa mentira de la supuesta igualdad, que tiene mensajes como “perdona al hombre que te sacó la vuelta, no te separes, no digas esto”. Me gusta motivar a la gente, que se quiera más, que se respete, que sigan sus sueños. Me gustaría ser recordada como alguien que te inspiró a quererte más.

¿No perdonarías una infidelidad?

No sé, yo creo que no. No la he perdonado nunca.

¿Cuál fue el momento que te cambió la vida?

La maternidad. Con Valentina, me transformé al 100%. Y si he cambiado mi actitud y he controlado mi carácter y ya no contesto como antes, es porque pienso en ellos, y trato de ser la mejor versión de Tilsa para ellos.