‘El gran chef famosos’ estrenará su cuarta temporada este lunes 9 de octubre y la gran sorpresa ha sido Tilsa Lozano, quien será una de las 12 competidoras. En diálogo con Perú21, ‘Tili’ dio detalles de cómo se animó a participar.

La ex ‘vengadora’ contó que fue su hija quien la convenció de ingresar al reality de cocina.

“Recibí la llamada y a la única que le conté fue a mi hija porque la tenía al lado cuando me llamaron. Me dijo ‘mami, claro, tú cocinas delicioso’. Por supuesto que no cocino delicioso, pero (acepté) por amor a mi hija y porque este programa me parece que es lindo y divertido”, remarcó.

Además, consideró que “es una oportunidad para que la gente conozca el otro lado de Tilsa Lozano”.

TIlsa Lozano dijo qué espera del reality

En otro momento, la modelo manifestó que quiere llegar a la final y se pronunció sobre una eventual rivalidad con otros competidores.

“Tengo ganas de llegar a la final, pero veremos qué pasa (...) Yo no me peleo con la gente, la gente se pelea conmigo y yo respondo, que no me quede callada no significa que yo sea pleitista, hay una diferencia”, sostuvo.

Además, dijo que ha conversado con ‘Checho’ Ibarra para hacer un mano a mano. “Mi plato son las pastas, las milanesas. Con ‘Checho’ vamos a hacer un mano a mano con un asado. Yo cocino lo que sea, vamos con todo”.

Tilsa Lozano se medirá con Renato Rossini y su hijo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola y Sergio ‘Checho’ Ibarra y Giancarlo Granda. También estarán en la cuarta temporada Flor Polo, Monica Zevallos, Renato Rossini hijo, Fiorella Cayo, Christian Ysla y Gino Pesaressi.





