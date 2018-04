La ex conductora de 'Amor de Verano', Tilsa Lozano ya llegó a Lima y lo primero que hizo fue responderle a su ex amiga, Angie Jibaja , quien dijo que la ex conejita fue una 'amante'.

"Yo no estoy muy enterada porque estaba de viaje. Yo nunca he tenido un problema con Angie", contó Lozano, mientras recordó el video donde Angie Jibaja besaba a su pareja de 19 años. "Es un 'niño'", enfatizó Tilsa.

En ese sentido, la modelo aseguró, en entrevista en ' Beto a Saber ', que no es ninguna cucufata, pero que ciertamente le parece un niño y que jamás estaría con alguien tan joven como Jibaja.

Asimismo, también la modelo fue preguntada sobre su estado de gestación, la cual describió como la segunda etapa más hermosa de su vida.

Por su parte, Angie Jibaja no ha respondido a la declaración de su ex amiga, no obstante, por su carácter podría hacerlo en las próximos días o semanas.

Recordemos que Tilsa Lozano durante la entrevista también dejó entrever que podría volver a la pantalla chica por intermedio de ATV. "¿Tendrás un nuevo programa?" fue la pregunta del periodista, la cual solo fue respondida con algunas risas.

Para ver la declaración de Tilsa Lozano, reproduce el video desde el minuto 30.