Empezó la cuarta temporada de ‘El Gran Chef: Famosos’ y Tilsa Lozano, Gino Pesaressi, Fiorella Cayo, Saskia Bernaola, Christian Ysla y el ‘Checho’ Ibarra fueron los elegidos para abrir la competencia culinaria.

Los participantes pusieron a prueba sus habilidades en la cocina preparando una tortilla de muy muy, el cual tuvo como ganador a ‘Checho’ Ibarra. Tras ello, los concursantes volvieron a medirse frente al jurado preparando un exquisito tallarín saltado.

Una de las que no pudo convencer a los jueces con su sazón fue Tilsa Lozano y es que Javier Masías calificó su plato como ‘débil y que no transmite nada’. “No está muy potente el sabor de la pasta, super débil, es un plato que no trasmite ninguna emoción”, sostuvo el jurado más estricto del reality gastronómico.

Estos afilados comentarios causaron incomodidad de la modelo quien decidió increparlo en el confesionario.

“¿Y qué emoción va trasmitir? Si la carne está muerta, ¿qué quiere que lo salude, que le cante? Eso es una cocina, si quiere ver emociones que vaya al teatro”, sostuvo la modelo.