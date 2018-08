Tilsa Lozano y Dorita Orbegoso protagonizan acalorada discusión en vivo [VIDEO]

La modelo Tilsa Lozano y la bailarina Dorita Orbegoso se enfrentaron en vivo durante el programa ' Válgame, Dios'. Y esto se dio porque la ex participante de Combate le pidió explicaciones a la modelo por presuntamente poner en duda sus lujosos viajes al extranjero.

"Estás diciendo tú (Tilsa) que la prensa está mintiendo. ¿ Tú no has hablado de mí y no has hablado de mis viajes? Entonces los diarios son locos para poder poner un titular así", le dijo Dorita a Tilsa.

De inmediato, Tilsa Lozano negó que haya hablado mal de Dorita Orbegoso.

"Tú cree lo que te dé la gana, yo te estoy aclarando. A mí me preguntaron sobre diferentes modelos en general y no mencioné a nadie, solo los viajes, de los cuales yo dije que si alguna tiene la suerte que su marido, su novio, o lo que sea, le puede invitar de viaje, tiene suerte. Y que hay chicas que hacen viajes sospechosos, también hay", contestó la ex 'vengadora'



Por su parte, la bailarina le pidió a Lozano que no la mencione más. "Lo único que te voy a pedir, es que no hables de mi persona", expresó Orbegoso.

Tilsa Lozano y Dorita Orbegoso protagonizan pelea en vivo. (Válgame Dios)

Tras esa discusión, Rodrigo González ‘Peluchín’ le recordó a Tilsa Lozano los viajes a Florencia (Italia) que hacía cuando mantenía una relación a escondidas con el futbolista Juan Manuel Vargas.