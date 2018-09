Tilsa Lozano sobre su pareja: "Nunca sentí que estábamos juntos en el embarazo"

La modelo Tilsa Lozano se refirió por primera vez al 'ampay' de su pareja Miguel Hidalgo con otras mujeres en una discoteca, mientras ella estaba embarazada.

La ex 'Vengadora' contó detalles del comportamiento que tenía el padre de sus dos hijos.

"Él en verdad siempre o la mayoría de veces me dice 'vamos' y yo no quiero, sobre todo cuando estaba embarazada. En todo el verano salí solo una vez con él, porque no me provocaba", expresó la modelo en el programa 'Válgame, Dios'.



Cuando Rodrigo González 'Peluchín' le preguntó si le afectaba que Miguel Hidalgo priorice sus salidas en lugar de quedarse junto a ella, Tilsa Lozano no pudo contener las lágrimas.

"En realidad tomaba como mi prioridad mis hijos y yo quería estar con ellos. Él no estaba embarazado. Yo nunca sentí que estábamos juntos en el embarazo, con ninguno de los dos", dijo la modelo.

En otro momento, 'Tili' agregó: "Yo por un hombre no me voy a morir y eso lo puedo decir. A mí lo que me duele es que una de las imágenes era cuando yo estaba embarazada y otra cuando había dado a luz. Fue desconsiderado".