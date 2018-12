Tilsa Lozano es unos de los personajes que tiene mucha interacción con sus fans en las redes sociales. Por eso, la modelo acaba de alcanzar los dos millones de seguidores en Instagram.

A través de su red social, 'Tili' agradeció la muestra de cariño de sus fanáticos.

"Yo tengo dos amores que me dan felicidad todos los días. Pero hoy tengo dos millones de amores que me alegran este día. Gracias por tanto amor", escribió la ex 'vengadora' en su cuenta de Instagram.

"Esta familia sigue creciendo gracias especialmente a Intensas de Tili (club de fans). Muchas cosas lindas están pasando y me siento muy feliz", agregó en su publicación.

Hace unos días, Tilsa Lozano inauguró su salón de belleza, luego de tomarse unas vacaciones con su familia y sus dos pequeños.



