La modelo y empresaria Tilsa Lozano demostró estar más enamorada que nunca durante sus cortas vacaciones junto a su actual pareja Jackson Mora.

Así lo demostraron todas las fotos y videos que colgó en sus redes sociales. Este lunes, Tilsa Lozano se despertó muy feliz y decidió dedicarle un romántico tema a Mora para que despierte.

Y no se le ocurrió mejor idea que cantarle ‘Hoy quiero confesarme’ de la intérprete Isabel Pantoja. “Hoy quiero confesar que estoy enamorada. Pa' matar los rumores de aquella esquina”, se escucha cantar a Tilsa.

Al parecer, buscaba despejar las dudas sobre la confianza que ella tiene en su pareja, luego de que Olinda Castañeda declarara que Mora la busca para retomar la relación.

El video que colgó Tilsa lleva la frase en inglés ‘The light of my life’ (la luz de mi vida), que estaría de dedicada a Mora, lo que confirmaría el amor que siente por el empresario.

Pero eso no fue todo. La pareja aparecía en cada imagen y video muy feliz, prodigándose besos y abrazos. Incluso este lunes coincidieron en el color de sus prendas algo que no pasó desapercibido para Tilsa quien calificó de “copión” a su novio.

“Nos vamos, a la vida con mascarilla… par todos los que preguntaban estamos en Paracas. Estoy feliz porque iré a ver a mis bebes, pasaron el fin de semana con su papá y yo la pasé en mí ‘honey moon’ pero ahora vuelvo”, dijo Tilsa como despedida de sus vacaciones.

