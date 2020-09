Luego de su encuentro con Magaly Medina, Tilsa Lozano aclaró que nunca más se presentará en el set de la ‘Urraca’ ni responderá a sus ataques.

"Levanto bandera blanca, no para rendirme, sino porque yo abro cosas, las cuento y cierro el capítulo… Fui preparada para todo, ella ponía las reglas y yo estaba dispuesta a defenderme. Pero este tema lo dejó acá. No volveré a hablar más de Magaly Medina. No voy a seguir peleando con ella, si quiere que haga un monólogo".

Asimismo, la 'Vengadora' aclaró que en la entrevista no hablaron del futbolista Juan 'Loco' Vargas porque estaba estipulado en el contrato. "Ella no tocó esos temas por ser buena conmigo por mi embarazo, como dice… Si se frenó fue porque Monserrat (mánager de Tilsa) hizo un buen contrato", señaló y confirmó que sí cobró por la entrevista. "No iba a hacerle el favor de darle ráting gratis".

Sin embargo, Tilsa no se siente ganadora. "Creo que hablar de ganadores sería un poco egocéntrico de mi parte", dijo tras anunciar que este 7 de julio se presentará en la inauguración de Rústica de Av. Guardia Civil.