Tilsa Lozano arremete contra Isabel Acevedo por no permitirle pasar a su conferencia [VIDEO]

La conductora de ‘Amor de verano’, Tilsa Lozano arremetió en contra de la bailarina y pareja de Christian Domínguez , Isabel Acevedo por no dejar entrar a su reportera a la conferencia que dio hoy por la tarde.

La ex ‘vengadora’ inició el programa anunciando una conferencia de prensa con la bailarina, sin embargo al dar pase a su reportera se dio con la sorpresa de que no la dejaron entrar.

Los medios de prensa querían hablar con ella, luego de que fuera ampayada junto a Christian Domínguez en una clínica de fertilidad, por lo que se especula que podría estar embarazada.

“¿Qué se cree? ¿Qué motivos te han dado para no dejarte ingresar? Si me caía mal ahora me cae peor... Si es una conferencia de prensa sobre belleza, qué tiene que ver ‘ Chabelita’ allí”, señaló molesta Tilsa Lozano .

"CHABELA ES BIEN ASTUTA"



Tras el impase, el programa de espectáculos se comunicó con Karla Tarazona, con quien Lozano cuestionó duramente a Christian Domínguez y el supuesto obsequio de una camioneta a Isabel Acevedo.

"Para mí, la Chabela... pues no es ninguna novia (de Domínguez) es bien astuta. Yo creo que no la va a fregar, ahora está con la gallina de los huevos de oro. En verdad era una buena bailarina, pero pasaba desapercibida y de repente, en un año de relación, tiene marcas, oficios, reality. Yo, trabajando, quince años, cambio de carro cada cuatro y ella, en un año, tiene un camionetón", manifestó Lozano.

"¿Qué te puedo decir? Es bien inteligente, yo me he quedado bastante", agregó Tarazona.



