Tilsa Lozano arremete contra Jackson Mora: “A mí no me sacó de un convento”

Tilsa Lozano, la recordada exmodelo y cantante conocida como la ‘Vengadora’, está disfrutando de su regreso a los escenarios y preparando el lanzamiento de su próximo hit. Sin embargo, este renacer musical no tiene tan entusiasmado a su esposo, Jackson Mora, quien ha mostrado ciertas reservas al respecto.

PUBLICIDAD

“No está muy contento, pero no le queda otra, ja, ja, ja. Él sabe con quién se casó, a mí no me sacó de un convento, sabía quién era Tilsa Lozano”, comentó entre risas la artista, revelando la reacción de Mora. Lozano también aclaró que, aunque su esposo no es tóxico, sí encarna algunas actitudes típicas del "clásico macho peruano".

“Durante muchos años yo lo apoyé en el crecimiento de su carrera, y ahora le toca a él apoyarme a mí”, añadió, mostrando su determinación de equilibrar las prioridades en su relación.

Por otro lado, Tilsa destacó la buena relación que mantiene con Miguel Hidalgo, padre de sus hijos. “Es un gran papá y nos llevamos súper, somos amigos. Mi esposo y el padre de mis hijos son grandes personas, eso le tengo que agradecer a la vida”, afirmó, evidenciando un vínculo saludable en beneficio de sus pequeños.

PUBLICIDAD

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO