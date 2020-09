La modelo Tilsa Lozano anunció su alejamiento de Los Lozano, programa de Latina que conducía junto al español Carlos Lozano y el locutor de radio Carlos Enrique Banderas, conocido como 'Carloncho', debido a su avanzado estado de embarazo.

"Por un lado es una alegría para mí, y por otro es una tristeza. (…) (Debido) al estado en el que estoy y a que ya se está acercando cada vez más el momento de dar a luz, voy a tener que dar un paso al costado en _Los Lozano_", precisó Tilsa Lozano.

"Estamos en la cuenta regresiva (para dar a luz), ya faltan pocas semanas, pero lo que se me ha recomendado es ya no usar tacos, no estar bajo el estrés", agregó Tilsa Lozano.

Como se recuerda, Tilsa Lozano había anunciado su alejamiento de la televisión por su embarazo, y este sábado lo confirmó. La modelo también anunció, durante su babyshower, que el nombre de su hija con el abogado Miguel Hidalgo sería Valentina.