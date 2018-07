La modelo Tilsa Lozano reapareció ante los medios de comunicación y se refirió a la ausencia de Magaly Medina en la televisión.

"¿Ella decidió? Yo pensé que le habían sacado. Eso (la salida de TV) se veía venir porque con dos puntos de rating no se puede mantener un programa. Estaba Jazmín Pinedo en ese horario con otros chicos que eran inexpertos y hacían más rating que ella", dijo la modelo.

"El éxito y fracaso de televisión solo lo decide el público. Ese floro (que dijo Medina) que la gente ahora ve Netflix. Su soberbia terminó por matarla, pero no se da cuenta. Ese horario (que tenía su programa) sí funcionaba, pero a ella no le funcionó", agregó 'Tili', quien anunció la campaña de Rústica club.

Consultada sobre la nueva faceta que Magaly como consejera de modas en las redes sociales, Tilsa ironizó: "Para hablar de moda primero debes aprender a vestirte, no importa la marca de la ropa que tengan. ¿Si Magaly sabe vestirte? Aunque la mona se vista de seda", comentó Lozano entre risas.



Cabe recordar el programa 'La purita verdad', de Latina, fue levantado del aire luego que la periodista opinara sobre la sanción del futbolista Paolo Guerrero.

En otro momento, Tilsa Lozano señaló que no desea entrar en dimes y diretes con Angie Jibaja, quien hace unos días comentó que solo la conoce 'por ser modelo y como sex symbol'.

"No tengo ningún tipo de fricción con nadie, no tengo nada que decir de ella. La parte de mujer sexy ya la dejé, tengo 35 años y estoy en otra etapa de mi vida. Le deseo lo mejor y que se sane del ojo", dijo la ex 'conejita' de Playboy.