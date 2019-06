Tilsa dice que Yahaira se beneficia "mediática y económicamente" de supuesta reconciliación con Farfán 

Tilsa Lozano vuelve a arremeter contra Yahaira Plasencia. La ex 'Vengadora', en conversación con el diario Trome, aseguró que la salsera se beneficia con la supuesta reconciliación con Jefferson Farfán.

Asimismo, la ex 'conejita' de Playboy no perdió la oportunidad para señalar que la ex vocalista de 'Son Tentación' le "cae quáker".

"Ella es la negadora de la salsa (luego que Yahaira negara su reconciliación con el futbolista). Como persona no la conozco, pero hablando del espectáculo, me cae quáker", precisó.

Al preguntarle sobre si Plasencia se beneficia con todo lo que involucra una nueva relación con la Foquita, Lozano dijo lo siguiente: "Sí. mediática y económicamente".

NO SE SENTARÁ EN EL SILLÓN ROJO...POR AHORA

Asimismo, Tilsa Lozano no descartó participar nuevamente en 'El Valor de la Verdad'. "No me voy a sentar por el momento. No tengo nada que contar, pensándolo bien, si tengo que contar, pero no tengo ganas ahorita", dijo.