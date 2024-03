Influencer en la mira. Fiorella Vitteri sorprendió a sus seguidores al revelar que tuvo que huir del Perú para salvar su vida. Según denunció la influencer, sigue siendo víctima de amenazas por parte de delincuentes que le exigen un cupo para dejarla trabajar.

Como se recuerda, hace unos días, la tiktoker denunció que criminales lanzaron una bomba molotov que incendió su vehículo en Villa El Salvador, dejándolo calcinado.

Ante esta situación, la joven tuvo que permanecer escondida durante varios días. Sin embargo, el temor de que vuelvan a atentar contra su vida fue creciendo y tuvo que tomar la radical decisión de huir.

“Me estoy yendo en contra de mi voluntad, estoy huyendo obligada, me veo en la obligación de irme del país. Me siento mal, temo por mi vida. Nadie puede hacer nada. Tengo que estar tranquila para poder estar bien porque encerrada, tampoco hago nada, solo me desespero”, contó la tiktoker a ‘Panorama’.

“Tengo miedo que me maten y, simplemente, prefiero agarrar mis maletas. Voy a parar todo lo que tenía planeado porque tenía muchas cosas de trabajo. Voy a agarrar mi maleta e irme. (Me voy) Por las constantes extorsiones que vienen de estas personas”, agregó.

Desafortunadamente, esta partida inesperada impidió que Ponce se despidiera de sus seres queridos, ya que desde el día que atentaron contra su automóvil, la joven estuvo en la clandestinidad.

“Me voy sola, nadie sabe incluso a dónde me voy. He tenido que venir sola, sin nadie, para que no lo sigan o a mi familia cercana, solo me despedí por celular”, sostuvo Vitteri.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO