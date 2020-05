Durante su cuarentena para evitar la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19) en el Perú, Janet Barboza decidió unirse a la fiebre de Tik Tok en un video tutorial de belleza. La figura de televisión decidió cortarse el flequillo del cabello y el resultado no la fue el deseado.

“Esto lo vi en un tutorial de YouTube y se veía tan fácil… pero a mí no me está saliendo muy bien que digamos”, indicó Barboza en el video que se viene viralizando en las redes sociales.

"Quise cambiar de look y no salió como esperaba. No hagan este corte en casa”, agregó Janet Barboza.

Los seguidores de Barboza también se pronunciaron en las redes sociales. “No siempre es bueno hacer los tutoriales”, “Todo lo que hace la cuarentena”, “Esto es muy gracioso”, “Y ahora que las peluquerías están cerradas”, comentaron sus fanáticos.

Como recuerda, la última presentación de Barboza en la televisión fue en el programa “Magaly TV, la firme” conducido por la periodista Magaly Medina. La entrevista terminó convirtiéndose en una discusión en vivo al tocar el tema de las cirugías plásticas.

La ‘Reina de las movidas’ declaró a una radio local que acudió al programa de Medina solo por el pago. “Fui porque me pagaron muy bien. Claro, me había quedado sin programa en Latina. Me llamó el productor y me dijo: ¿Cómo es Janet para que vengas? Le di el monto y lo aceptaron”, manifestó.

