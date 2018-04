Tigresa del Oriente a reportero que la llamó 'bisabuela de Cheetara': "Qué mie*** te he hecho yo" [VIDEO]

Está indignada. Luego de que un reportero de ' Válgame Dios ' la llamara 'bisabuela de Cheetara', como el personaje de los 'Thundercats', la Tigresa del oriente lo encaró sin filtro y arremetió contra el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre .

En una conversación en vivo con El Popular, la intérprete de 'Nuevo amanecer' expresó su incomodidad y no pudo evitar palabras soeces: "¿Quieres hacer méritos en el canal donde trabajas de una manera insolente, insultándome? ¿ Qué mie*** te he hecho yo cara** para que hayas dicho eso?".

El calificativo fue realizado durante una nota que mostraba el momento en que un bailarín de la discoteca '80 Divas' le robó un beso en la boca. La cantante señaló que se sintió vulnerada y que le "faltaron el respeto de la peor manera".

"LA NOTA FUE ARMADA"

​Según la Tigresa, esta situación fue armada por el reportero del programa de Latina , el dueño de la discoteca, Chelín, y el bailarín. "Eso me pasa por confiada... normalmente pido un camerino para mí, pero esta vez me mezclé con la gente... no debía hacerlo", agregó en la entrevista online.

"Ese programa de 'Peluchín' que tiene 4 puntos de rating, con esto ha querido subir (su audiencia) y no me voy a quedar callada, estoy muy molesta", manifestó finalmente.