La Tigresa del Oriente fue nominada a los premios ‘ MTV Millennial Awards 2018 ’, donde la generación Millennial premia los más destacado en el mundo de la música, películas y el Internet.

Lo curioso es que Judith Bustos Ahuite está nominada en la categoría ‘Ridículo del año’ por bailar el tema 'Scooby Doo Papa', video que colgó en febrero en su canal de YouTube.

En esta categoría también se encuentran nominados: el actor Eduardo Yañez , tras dar una cachetada a un periodista en una alfombra roja; el cantante Justin Bieber por atropellar a un paparazzi; el millonario Gianluca Vacchi y su baile con una ovejita y la cantante Beyoncé , quien fue víctima de una mordida por parte de una actriz.

Tigresa del Oriente

La Tigresa del Oriente se enteró de su nominación en una entrevista concedida a Julián Zucchi en su programa 'Previos en acción' que se transmite a través de Facebook.

“¿Pero de verdad es eso, hay un ganador para el MTV o es una broma? Ah bueno, si me confirma él (su community manager), está bien. Lo que pasa es que yo no manejo mis redes sociales, tengo bastantes cosas que hacer y la tecnología la tengo a un lado, yo no la manejo”, señaló la artista con sorpresa.