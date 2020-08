Luego de aparecer en un video promocional de Netflix en el que canta su conocida canción “Un nuevo amanecer” e invita a los usuarios a visitar la plataforma durante Semana Santa, Judith Bustos, más conocida como ‘La Tigresa del Oriente’, contó que la plataforma la convocó debido a su popularidad entre sus seguidores peruanos.

"Fue una sorpresa… allí está pues, para quienes dicen que 'La Tigresa' ya fue, ya pasó de moda. Ya saben que no me quedo dormida, y mientras Dios me permita salud física y mental continuaré pese a no estar en televisión. ¿Por qué me eligieron? En Netflix me comentaron que me consideraban una celebridad en Perú y por ello mi selección para el video profesional.

Entonces, ¿continúas siendo una artista muy solicitada?

-Sí, y porque soy una persona sencilla, simplemente la señora Judith Bustos, 'La Tigresa del Oriente'. No soy como otra gente de la 'tele', como por ejemplo, los de 'Esto es guerra', quienes están por las nubes y no pisan tierra… eso es horrible. Perder la sencillez no es bueno. La soberbia te lleva a caer rápido. Yo jamás lo he sido ni lo seré pese a ser 'La reina del YouTube' tras haberle ganado a divas como Madonna y Shakira.

Sin embargo, no estás en televisión… ¿JB y Carlos Álvarez no te han convocado?

-JB y Carlos Álvarez son lindos… casualmente, en broma, hace un tiempo me dijeron: 'mira, en un año la Tigresa ha viajado por Europa y ¿nosotros cuándo?'. Yo les dije que no se pusieran picones, que ellos eran grandes actores y eran los mejores en su campo. Álvarez es mi ex jefe y amigo, pero cuando me lo encontré hace unos días en un club, no me felicito por mi aparición en Netflix. Es algo grande este nuevo paso en mi carrera. Pero lo conozco… tal vez no se enteró. Quiero dejarlo de lado aunque uno siempre espera un aliento.

¿Tal vez hay celos profesionales?

-Puede ser. Existen en toda profesiones y es normal, pero no quiero darle importancia.

¿Y JB no te ha llamado para participar su programa?

-No, no me ha convocado. Tampoco espero nada. Si su corazón y su mente le dice que lo haga, lo hará. Pero si no se da, normal. ¿Qué si le robó el show a JB? ¿Quién sabe? No tengo ese pensamiento en la mente ni ese sentimiento en el corazón.

¿En qué consiste la canción 'Un nuevo amanecer' del vídeo promocional de Netflix?

-'Un nuevo amanecer' es un tema que he compuesto y tiene un mensaje muy bello y es la de ser feliz a pesar de los problemas que pueda haber en la vida. Nos invita a amanecer con una sonrisa en los labios. Nadie lo sabe, pero, hace un tiempo, estuve realizando un show en un barco por el mar de Galilea, donde presentaron a mi tema como el himno nacional del Perú e izaron la bandera. Mientras tanto sigo con mi programa en Radio Eco. Se llama 'Sacando las garras', donde presento temas musicales y entrevisto a artistas, así como también promociono mi libro 'Un nuevo amanecer', donde cuento la historia de mi vida y que ha sido prologado por Carlos Carlín. No me puedo quejar a pesar de que me encuentro en plena recuperación de una operación. Hay tigresa para rato y prueba de ello es que acabo de lanzar la canción 'La noche y tú', una ranchera que forma parte de mi MP3, que ya incluye hasta 36 canciones.