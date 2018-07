La periodista Milagros Leiva ahora está felizmente casada con Johnny Garib Garib , un ciudadano de ascendencia palestina. Esta es una historia de amor que se construyó de a pocos y superó los miedos.

Para la periodista, Jhonny fue el hombre que despertó nuevamente esa llama de amor , porque ella ya no quería volver a decirle adiós a su novio, como le sucedió antes, por la pérdida de ese ser amado.

"Es un hombre extremadamente noble y de buen corazón. Es como lo soñé. Cuando mi novio murió, que fue una historia sobrecogedora de dolor, mi lado de mujer fue absolutamente postergado. Han sido años de duelo y yo le decía a Dios: 'si en algún momento sucediera, quiero encontrar a un hombre de un corazón vibrante' y lo he encontrado", expresó Milagros hace algunos meses en Día D.

Conforme pasaba el tiempo, su pareja le brindaba seguridad y tomaron la gran decisión de contraer matrimonio.

"Él se dio cuenta de mi gran temor y un día me dijo: 'Un momentito, yo no me voy a morir, tú no te vas a morir, vamos a envejecer y lo más probable es que los dos juntos nos vayamos. Tu muralla de miedo no existe, no tengas miedo, que tú vas a ser mi esposa'", contó Milagros, a quien ya no le quedaba duda que él era el amor de su vida.

Y, aún más, Johnny Garib se ganó el cariño de los bebés de la periodista: "Ama a mis hijos como si él los hubiera parido", refirió.

AMOR INCONDICIONAL PARA SUS HIJOS



Otro de los momentos más esperados en su vida fue la llegada de sus hijos: los mellizos Joaquín y Antonia , quienes ya tienen dos años.

Aunque Milagros Leiva no podía quedar embarazada de forma natural por tener las trompas obstruidas, visitó a un especialista y su gran sueño comenzaba a dar latidos.

El embarazo fue complicado , debido a sus 46 años de ese entonces, pero la periodista —natural de Huancayo— se encomendó a la Virgen María para que los dos bebés vengan al mundo sanos y salvos.

Antonia, dos años y un mes y doce días ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida por Milagros Leiva (@milaleivagalvez) el 27 de May de 2018 a las 1:27 PDT

"Lo único que hice fue protegerlos, encerrarlos en una nube de amor y de que no me importara lo que tú pensabas de mí. Cuando crezcan les tendré que contar que son parte de un milagro científico. Yo los veo y aún a veces lloro sola", había comentado la conductora de televisión.



Ahora, Milagros Leiva no solo tiene los amores de sus dos hijos, sino también el de su esposo, Johnny Garib Garib.