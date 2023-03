El cantante The Weeknd llegará a Lima el próximo 22 de octubre del 2023 para ofrecer su primer concierto en tierras peruanas. El canadiense incluyó al Perú en su gira internacional ‘After Hours Til Dawn: Global Stadium Tour’.

La preventa de entradas para el concierto, que fue hoy, jueves 9 de marzo, se agotó en cuestión de minutos, pues los fans del artistas esperan con ansías escuchar los temas más populares del intérprete de ‘Blinding Lights’.





¿Cuáles son las canciones más conocidas de The Weeknd?





Blinding Lights

Este sencillo pertenece al álbum ‘After Hours’ y es uno de los temas más reconocidos del cantante. Hasta el momento, la canción acumula más de 3 mil millones de reproducciones en Spotify y casi 700 millones de visitas en Youtube.





Starboy

Esta canción, perteneciente a su álbum homónimo, es otra de la más populares. El tema, que tiene la colaboración de Daft Punk, acumula más de 2 mil millones de reproducciones en Spotify y más de 2 mil millones de visitas en Youtube.





Can’t Feel My Face

Esta canción es una de las más populares del álbum ‘Beauty Behind The Madness’, álbum con el que The Weeknd logró entrar a la lista de éxitos radiales alrededor del mundo. El video de la canción acumula más de mil millones de visitas en Youtube.





The Hills

El tema, que es uno de lo más aclamados del artista, se estrenó en el 2015 y fue uno de los sencillos del álbum ‘Beauty Behind The Madness’. Hasta el momento, el video registra casi 2 mil millones de visitas en Youtube.





Save Your Tears

Este sencillo es uno de los más populares del último álbum del músico, ‘Dawn FM’. Hasta el momento, el video acumula más de mi millones de visitas en Youtube.