Este martes 17 de marzo los fanáticos de The Smashing Pumpkins se darán cita en el Jockey Club del Perú para vibrar con la banda liderada por Billy Corgan, quien visita por segunda vez nuestro país.

En esta ocasión, The Smashing Pumpkins no estará solo, ya que llega con otra banda que también es muy esperada por miles de fanáticos peruanos: se trata de los británicos de Kasabian, que llegan por primera vez a nuestro país.

Billy Corgan de The Smashing Pumpkins: "El rock de ahora ya no es peligroso"

Revisa a continuación algunas de las canciones que The Smashing Pumpkins podrían tocar esta noche. ¿Crees que llegarán a cantar otra?

1. Cherub Rock El último disco que publicó esta banda de rock alternativo se llamó Monuments To An Elegy y fue publicado en 2014. Precisamente, este trabajo musical es el que los atrae de vuelta nuestro país.

2. Tonight, TonightThe Smashing Pumpkins t*ocó por primera vez en el Perú el 25 de noviembre de 2010.* Esa vez, la banda estadounidense repasó la gran mayoría de éxitos que los hizo brillar en los noventas.

3. 1979 El vocalista de este grupo, Billy Corgan, aseguró —en una entrevista con el diario Publimetro—, que el pop era como la pornografía. "Está hecha para estimularte y excitarte, pero no para ir contigo a la Iglesia", dijo.

4. Being BeigeEsta banda participó en la banda sonora de la película Batman y Robin (1997). La canción que presentaron para el filme fue The End Is the Beginning Is the End.

5. Drum + FifeLa última presentación que dio esta banda fue en el festival Lollapalooza, en Chile, el último fin de semana. Se sabe que la gran mayoría de los temas que tocaron en este show se repetirían en Lima.

6. Stand Inside Your Love El primer disco de esta banda se llamó Gish, y fue publicado en 1990. La gran particularidad que tuvo este material es que incluyó un tema oculto, el cual llevó por nombre, I'm Going Crazy.

7. Glass and the Ghost Children The Smashing Pumpkins compartió escenario con el siempre polémico Marilyn Manson hace unos días en Sídney, Australia. La canción que cantaron a dúo fue Ava Adore.

8. MonumentsBilly Corgan es zurdo para todo, pero toca la guitarra como diestro. Además, es el principal compositor que tiene la banda.

9. Drown Corgan también es conocido porque tuvo un pequeño romance con Courtney Love, la ex pareja del fallecido Kurt Cobain. Esta relación no tuvo futuro, porque Love conoció a Cobain y tuvieron un amor más intenso de lo normal.

10. DisarmBilly Corgan es el único miembro de la banda que se ha mantenido desde el día que aparecieron dentro del universo musical, 1988.

11. One and All (We Are) Corgan contó, en una entrevista reciente con Perú.21, que no ve la misma ambición musical que existía en los noventas. "Cuando escuché a Nirvana en 1991, escuché a alguien (Kurt Cobain) que buscaba ser el mejor en lo que hacía. Alguien que quería crear su propia música, su propio sonido, su propio legado, y era consciente de eso. Ahora es un concurso de popularidad", dijo.

12. United States El vocalista también señaló, en esta entrevista, que se encuentra trabajando un nuevo disco, con el que busca proyectar un nuevo sonido. "Trabajo para que este suene distinto, y no tanto a los ya conocidos discos de The Smashing Pumpkins", apuntó.

13. Bullet with Butterfly WingsD'arcy era la bajista original que tenía The Smashing Pumpkins. Decidió dejar la música en 1999, con el fin de dedicarse de integro a la actuación.

14. Heavy Metal MachineEsta banda tuvo un periodo de receso entre 1999 y 2005. Para 2006, Billy Corgan decide retomar actividad y publica el disco 'Zeitgeist ' (2007), con el marcó el regreso definitivo de la banda a los escenarios.