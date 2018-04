The Rolling Stones: Guitarrista Ronnie Wood venció el cáncer de pulmón

El guitarrista británico Ronnie Wood dio una gran alegría a sus seguidores al contar que venció el cáncer de pulmón .

“Tuve tres meses de controles y todo salió perfecto. Me dijeron que fuera y disfrutara de la vida”, manifestó el músico de 70 años al diario inglés Metro.

El guitarrista, quien el año pasado fue diagnosticado con este mal, no requirió de quimioterapia, algo que le preocupaba bastante ya que no “quería perder el cabello”.

“Si tu cuerpo está lidiando con cáncer, es una causa perdida. Por suerte, todo lo mío estuvo contenido en el pulmón izquierdo y fui afortunado para deshacerme de él. No había en el resto de mi cuerpo, así que no necesité quimio”, añadió.

Asimismo, Ronnie recomendó que nunca se rindan si tienen alguna enfermedad. “Sean lo suficientemente fuertes. Yo estaba preparado para ser positivo ante mi muerte. Tuve una gran vida y estaba listo para partir”, indicó.

Wood estará en la gira europea de The Rolling Stones, que se iniciará el 17 de mayo en Dublín, Irlanda.