"The Lord of the Rings": serie de Amazon tendrá lugar en la Segunda Edad

Es oficial. La serie de " The Lord of the Rings " de Amazon tendrá lugar en la Segunda Edad, previo a todos los acontecimiento de la trilogía.

El anuncio acaba de ser realizado por la cuenta oficial de Twitter del programa. "Bienvenidos a la Segunda Edad", dice el mensaje que es acompañado por un mapa actualizado de Middle Earth. En la imagen se pueden encontrar ubicaciones geográficas y etiquetas de algunas locaciones.

Cabe indicar que la Segunda Edad no fue explorada en profundidad por J.R.R. Tolkien, lo que significa que muchas de las historias no fueron creadas por él. Esa noticia implicaría que los guionistas tendrían muchas licencias para la serie de Amazon.

Welcome to the Second Age: https://t.co/Tamd0oRgTw — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) 7 de marzo de 2019

En la Segunda Edad fueron creados los Anillos de poder y el Anillo único. Esta etapa terminó con la escena que muestra al inicio "The Fellowship of the Ring" de Peter Jackson, donde se representa la Guerra de la Última Alianza, en donde Sauron es derrotado.

Esta noticia confirma lo dicho en el 2017 en un comunicado de Amazon sobre la serie. "Explorará nuevas historias anteriores a 'The Fellowship of the Ring'", indicaba el anuncio a los seguidores de la franquicia.



