Thamara Gómez utilizó sus redes sociales para pronunciarse por primera vez sobre su accidente con hacha.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante de 'Puro Sentimiento' indicó que se encuentra bien tras el percance que tuvo durante el programa 'En Boca de Todos'.

"Muy buenos días con todos. Quiero informarles que estoy bien. Gracias a Dios no pasó a mayores. Quiero pedir a la prensa escrita que deje de informar algo que no es. Infórmense bien antes de poner algo. No he perdido en ningún momento dientes. Pido que se retracten. Muchas gracias a mis fans por la preocupación. Me han cosido un pequeño lado izquierdo de mi cachete", manifestó.

Como se recuerda, la artista se cortó el rostro cuando se encontraba festejando una clásica yunza en el programa de espectáculos.

El costarricense Coto, quien también participaba de la dinámica, no midió su fuerza con la que pegó el hacha y esta salió volando para impactar en el rostro de Gómez.