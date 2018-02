Thamara Gómez envía emotivo mensaje a sus fans tras recibir hachazo en el rostro

El pasado viernes 9 de febrero, Thamara Gómez se encontraba participando en una yunza, organizada por el programa ‘En boca de todos’ cuando —de manera accidental y durante la transmisión en vivo— un hacha que era manipulada por ‘Coto’ Hernández salió volando e impactó contra su rostro .

Todos los participantes de la secuencia, e incluso los conductores del programa, pensaron que se trataba de un hecho que no había pasado a mayores y decidieron no darle importancia. Sin embargo, la realidad fue otra y la cantante de ‘Puro sentimiento’ tuvo que ser sometida a un operación , debido a la gravedad de la herida.

Ocho días después del accidente, Thamara Gómez —quien evitó pronunciarse inicialmente sobre lo ocurrido— decidió utilizar su cuenta de Instagram para enviar un emotivo mensaje a todos sus fanáticos y agradecerles por su preocupación tras lo ocurrido.

“Hola sé que en estos días no he estado publicando nada por lo sucedido, quiero agradecerte por tu amor y cariño siempre los tengo presente estoy poniendo de mi parte para recuperarme prontito y seguir cantándoles los quiero mucho dios me los bendiga 💜”, escribió la cantante.

Al parecer, el regreso a los escenarios de Thamara Gómez está más cerca de lo que sus seguidores esperan, y podría sorprenderlos pronto. Además, hace algunos días Estrella Torres, su compañera en la agrupación declaró: “Si Dios quiere, la próxima semana ya regresa a la agrupación”.