Thamara Gómez tras accidente con hacha: "Tengo temor cuando hay mucha gente"

La integrante de ‘Puro Sentimiento’, Thamara Gómez aseguró que ahora teme estar junto a muchas personas luego del accidente que protagonizó cuando a ‘Coto’ Hernández se le escapó de las manos un hacha que cayó en su rostro en un programa de TV.

“Lo que me pasó fue horrible, por eso ahora soy más cuidadosa, pero también me he vuelto muy nerviosa. Gracias a Dios no tengo nada, pero igual ando pendiente de todo”, dijo Thamara al diario Trome .

“Tengo temor cuando hay mucha gente, me sudan las manos... siento un poco de miedo y no me acerco mucho al público”, añadió la joven cantante.

Thamara expresó que tras el accidente está acompañada por un personal de seguridad, que también cuida a todos los integrantes del grupo.

El accidente sucedió en febrero de este año. Thamara terminó con una herida en la mejilla izquierda por lo que fue operada con éxito.