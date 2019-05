Thalía una vez más entre 'Los 50 más bellos' de 'People en Español'

Un body de negro de látex y transparencias, y unas botas que le llegaban hasta encima de la rodilla, fue el atuendo que Thalía eligió para celebrar, una vez más, estar en la lista de 'Los 50 más bellos' de 'People en Español'.

La interprete de 'No me acuerdo' publicó en su cuenta de Instagram una imagen con un mensaje de agradecimiento a sus fans.

"¡Gracias a todos ustedes, los mejores fans del mundo, que me ponen un año más en #losmasbellosde @peopleenespanol! ¡Ustedes me mantienen en la cima con todo su amor!!! LOS AMO TAAAAANTO. Love you guys soooo much! Thanks to you, the best fans in the world", comentó la actriz.

"¡Gracias a todos ustedes, los mejores fans del mundo, que me ponen un año más en Los más bellos de People en Español", comentó Thalía (@thalia / Instagram) "¡Gracias a todos ustedes, los mejores fans del mundo, que me ponen un año más en Los más bellos de People en Español", comentó Thalía (@thalia / Instagram)

La semana pasada la revista ' People en Español' dio a conocer su lista de 'Los 50 más bellos', en la cual Thalía figuraba en la categoría #Happy, junto a Bárbara Bermudo, Carlos Vives, Dayanara Torres y Rita Moreno, entre otros.

La portada de la edición 2019 fue adornada por Kate del Castillo, Yalitza Aparicio, Eiza González, Gina Rodríguez y Natti Natasha.

La portada de los '50 más bellos' en 'People en Español'. (People en Español) La portada de los '50 más bellos' en 'People en Español'. (People en Español)

Además, el listado incluye a otros famosos como: Bad Bunny, Karol G, Rosalía, Ozuna y Christian Nodal, entre muchos otros.

LOS SECRETOS DE BELLEZA DE THALÍA

A pesar de tener 47 años, Thalía no tiene reparos en mostrarse con ropa que no deja nada a la imaginación, pues su figura es envidiable. En el 2007 Thalía publicó un libro en el cual revelaba los secretos de su belleza.

- Evita estar mucho tiempo en el sol, y para evitar los estragos en la piel usa protector solar 60 SPF.



-Aunque esté de vacaciones hace un espacio en sus actividades para ejercitarse. No hay pretextos para una rutina de escaladora o correr en el parque más cercano.



- Cuida su cabello mojándolo antes de nadar, aplica una mascarilla acondicionador, se hace una cola de caballo . Así permite que el calor del sol penetre, evita que el cloro o la sal penetre el en el cabello y lo dañe.



-La actriz práctica yoga, pues afirma que la hace sentir bien consigo misma y puede proyectarlo a los demás.



- Thalía no cree en las dietas. Prefiere comer saludablemente y cuidar su alimentación para poderse dar uno que otro gustito el fin de semana.



- La cejas son el marco de la cara por ello es muy importante tener la forma adecuada para cada persona. Thalía se las depila ella misma, pero aconseja que no lo hagan si no son expertos, pues los resultados pueden ser fatales.



- Nunca se va a dormir sin desmaquillarse "por más cansada que estés, tu piel te lo va a agradecer".



- La pequeña cintura de Thalía es genética, pero recomienda comer despacio para ayudar al estómago a digerir adecuadamente.

" Ama, ama mucho a todo y a todos, eso se refleja en tu actitud y tu expresión… una persona que ama y da, es alguien con la que todos quieren estar y por lo tanto atractiva", afirma Thalía





TE PUEDE INTERESAR: