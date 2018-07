Thalía logró 100 millones de vistas en YouTube con 'No me acuerdo' y lo celebra con salto extremo [VIDEO]

La cantante mexicana, Thalía logró 100 millones de vistas en YouTube con su tema 'No me acuerdo', que canta junto a su colega dominicana, Natti Natasha y lo celebró saltando de un barco.

La hazaña extrema fue grabada en un video y publicada en su cuenta de Instagram , cuyas imágenes alcanzaron casi 300 mil reproducciones.

"Ok, vamos a celebrar los 100 millones de reproducciones con un salto extremo. Por todos ustedes. ¡Por los 100 millones que vienen!" , se escucha decir a la intérprete en el video minutos antes de saltar.

Tras el agradecimiento a sus fans, Thalia vestida con una ropa de baño melón se lanza de un barco, y grita de alegría.

"¡Ahora vamos por #100Millones más!!! 🎉🎉🎉 Let’s go for #100Million more! 🔥💋#NoMeAcuerdo with @nattinatasha ¡Y gracias por hacer que el video llegara al #Top10 de los videos más vistos en @YouTube el domingo, 8 de julio!", escribió Thalía en su red social.