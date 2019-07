¿Thaísa Leal al desnudo?: Brasileña desafía la censura en Instagram

Thaísa Leal reapareció en Instagram con unas fotografías donde luce su esbelta figura en bikini. La nutricionista brasileña disfruta de sus vacaciones en las playas de Malhada, en Brasil.

La ex pareja de Paolo Guerrero compartió una reciente fotografía en donde tiene un diminuto bikini de dos piezas pero que no se observa en la fotografía.

"Qué viaje", fue el mensaje que acompañó la llamativa instantánea que a dos horas de ser lanzada en la red ha conseguido más de 16 mil likes y numerosos comentarios que destacan la belleza de Leal.

Vea también Valeria Roggero está de cumpleaños: Su novio Anderson Santamaría le envió este afectuoso mensaje

"Belleza de mujer", "qué mujer", "bonita", fueron algunos de las apreciaciones en torno a la brasileña.

LA MEJOR EX DEL MUNDO



Al parecer, la nutricionista superó su separación con el capitán de la selección peruana. En una reciente declaración manifestó que ella considera ser la mejor ex que alguien puede tener pese a cuestionamientos de seguidores.

"Qué? Qué estoy haciendo? A quién estoy molestando? Jajaja creo que soy la mejor ex del mundo que no habla, no contesta, ni nada! Ay por favor.. yo respeto MUCHO a las personas, mismo que no me respeten. Y más que eso, ME respeto!!!", precisó en sus redes.

TE PUEDE INTERESAR: