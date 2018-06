Thaísa Leal defiende a Paolo Guerrero de hincha del Flamengo que lo cuestionó

No soportó las críticas y contestó fuerte y claro. Thaísa Leal le hizo nuevamente honor a su apellido y defendió a Paolo Guerrero de las duras críticas de un usuario en su cuenta de Instagram .

Un hincha del Flamengo , equipo del capitán de la selección peruana, reclamó en la casilla de comentarios que el 'Depredador' no ha mostrado interés en regresar al club.

"El Guerrero tendrá su Copa, Perú tendrá su ídolo, la Copa tendrá un personaje polémico y el Flamengo... el Flamengo que se joda", comentó indignado el usuario en una de las fotos que la joven dedicó al futbolista.



La respuesta de Thaísa no se hizo esperar. "Yo no sé si usted entendió mal así que le voy a explicar: Paolo no está suspendido sólo por el Flamengo sino de ejercer su profesión en cualquier ámbito. Además, no puede entrenar en el club solo ni con sus compañeros y tampoco puede ir a un estadio. ¿Crees que es legal ser acusado, castigado y quedarse sin trabajar por una cosa que no hizo? Es fácil sentarse en el sofá frente a la televisión y juzgar la vida ajena. Él ya vivió 6 meses de eso", señaló con evidente molestia.

"¿Crees que es bueno ir a otro país y dejar su casa con comodidades, familia, amigos, carro y rutina para ir a entrenar desmotivado sin tener una fecha para volver a jugar viviendo una vida completamente diferente? ¿Crees que le gustaría quedarse 14 meses sin recibir su salario teniendo una familia e hijos para sostener? ¿Usted tiene noción de cuánto afecta todo lo psicológico y la paz de alguien?", le increpó Thaísa.

Y agregó: "Tenga la certeza de que lo que más quería era no dejar de jugar ningún partido del Flamengo o con la camiseta de la selección peruana. Antes de entrar a mi página para decir que él es el villano que no quiere jugar por su equipo, sea más humano y colóquese en el lugar del otro! Usted no sabe la mitad de lo que está pasando".