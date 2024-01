Sofía Cavero, excompañera de trabajo en la conocida productora pornográfica Milky Perú , aseguró que Thaina Fields tenía el sueño de llegar a ser una artista internacional, lo que terminó por llevarla a “aferrarse a la productora” y sufrir humillaciones por su trabajo en el cine para adultos.

“Yo trabajé con ella por tres años en la productora. Después tomé la decisión de salirme y le dejé el mensaje que abra los ojos, que debería salir también, pero estaba aferrada a la productora. Yo la entiendo y me pongo en su lugar porque la deben de haber humillado bastante. Se veía tranquila, era hermosa, se vestía bien, pero las apariencias engañan porque por dentro se sentía mal, deprimida”, indicó Sofía Cavero a Trome.

“Yo sentía que estaba mal por dentro. Incluso me contaron que quería sacar un tema, al estilo de ‘Las vengadoras’ para sus seguidores en los shows, pero ese proyecto nunca se dio. Ella era una mujer bella, pero definitivamente le ganó la depresión”, mencionó.

La modelo indicó que Thaina Fields “no tenía una vida normal” debido a la exposición que tuvo por grabar películas para adultos. “Me decían que ella salía con sus hijos al mercado a hacer sus compras y había seguidores que empezaban a molestarla, a decirle cosas obscenas. No tenía una vida normal porque ella ha grabado muchas películas, más que yo, y no estaba bien que los exponga (a sus hijos), pero ella no se daba cuenta”, contó.

Cavero señaló que la productora le había prometido convertirla en una “artista internacional” y que “Ella confió y siguió grabando para ser la mejor”.

TENÍA MUCHO MÁS QUE DAR

“Destacó de todas porque fue la que grabó más, pero no se dio cuenta que la estaban utilizando porque cuando una entre al mundo del cine para adultos, es difícil que te vean como artista”, expresó.

“El hombre si te ve en la película de adultos ya piensa que tú vas a ser su objeto y una simplemente está haciendo una escena, es algo profesional. La gente lo toma con mucho morbo y no mide sus palabras, nos escriben de una manera acosadora y, a veces, eso nos choca, nos afecta”, contó la modelo.

Por otro lado, señaló que le apena su fallecimiento porque ella tenía “mucho más que dar”. “Estoy indignada. Yo la veía como una entrevistadora, presentadora, tenía la capacidad de interactuar con el público. Y creo que no tuvo gente a su alrededor que la apoye emocionalmente. Es difícil, yo sufrí demasiado”, indicó.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO