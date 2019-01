Sheyla Rojas leyó la tesis de la UPC sobre ella y opinó esto [FOTO]

Hizo su tarea. Sheyla Rojas se dio el tiempo de leer la tesis completa de la licenciada en Comunicación y Periodismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) , Lourdes Sánchez, para poder emitir un pronunciamiento fundamentado.

El trabajo de investigación, que lleva por nombre 'Desde el discurso: Análisis de la reconciliación entre Sheyla Rojas y Antonio Pavón transmitida durante el programa Combate (mayo de 2013)' , fue muy comentado en los últimos días en redes sociales.

Esta tesis analiza el romance televisado de la pareja para evaluar patrones de conducta construidos a partir del discurso verbal y paralingüístico que son consumidos por la población como si fuesen verosímiles.

Tanto el trabajo como la modelo fueron objeto de críticas por cientos de usuarios. Ante el revuelo mediático que alcanzó este tema, la popular 'Shey Shey' opinó sobre ello desde su cuenta de Instagram.

"Tantos comentarios recibí estos días por esta tesis. Recién me tomo el tiempo necesario para leer, no solo el título de la tesis, sino conocer más a fondo la investigación que hizo Lourdes Sánchez, y solo diré que una vez más queda demostrada la ligereza con la que algunas personas juzgan y critican sin conocer a profundidad la realidad de las cosas", escribió Sheyla Rojas y realizó una encuesta con dos opciones: "leí y me 'gustó'" y "no la leí".