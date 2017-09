La cantante Gloria Trevi arremetió contra el gobierno mexicano por no facilitar que las personas que radican en otros países puedan ayudar a los damnificados por el terremoto.

“Creo que el gobierno se está viendo bien corto para ayudar a los que más necesitan y está estorbando”, señaló Trevi en un video que colgó en sus redes sociales.

Luego, la cantante mexicana agregó: “Yo lo he sentido así porque en lo primero que mandé de ayuda tuve dificultad para poder pasar la frontera. O sea, en la aduana cobran impuestos y duele muchísimo darle dinero a un gobierno del que uno no ve los resultados. Hay mucha gente en Estados Unidos que ha comprado cosas y las quieren mandar a México, pero no pueden porque tienen que pagar impuestos”.

Esta no es la primera denuncia pública que realiza alguna artista sobre las donaciones para los afectados por el terremoto en México. Hace unos días, la actriz Bárbara Mori publicó imágenes en las que mostraba que el gobierno de Cuernavaca estaba desviando la ruta de los camiones que llevaban víveres.