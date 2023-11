La tercera temporada de la aclamada serie “Euphoria” se estrenará en 2025, anunció este jueves el presidente y consejero delegado de HBO, Casey Bloys, en un evento sobre las principales producciones del conglomerado Warner Bros. Discovery, del que forma parte la plataforma de “streaming”.

No se revelaron más detalles acerca de la nueva entrega más allá de que el título apareció acompañando a la segunda temporada de “The Last of Us”, la tercera de “The White Lotus” y la precuela de “It”, titulada “Welcome to Derry”, junto al cartel que rezaba “Coming in 2025″ (”Previsto para 2025″).

No queda claro aún cómo se adaptará “Euphoria” a la repentina pérdida del actor Angus Cloud, que interpretaba el papel de Fezco y falleció el pasado 31 de julio a los 25 años.

El creador de “Euphoria”, Sam Levinson, deslizó en unas declaraciones para la revista Elle en agosto que ve la próxima temporada como una especie de “película de cine negro” y que, a través del personaje de Rue Bennett (interpretado por Zendaya), “explorará lo que significa ser un individuo con principios en un mundo corrupto.”

Por otra parte, la actriz Barbie Ferreira explicó en abril que dejaba la serie porque, según ella, su personaje, Kat, fomenta los estereotipos y no quería ser recordada como “la amiga gorda”.

“Euphoria”, basada en un programa israelí homónimo y ambientada en el pueblo ficticio de East Highland, narra las relaciones de un grupo de estudiantes de secundaria con problemas atrapados en un mundo de drogas, amor y crímenes.

Además de Zendaya, Cloud y Ferreira, el reparto de la serie lo han conformado Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Maude Apatow, Alexa Demie, Jacob Elordi, Dominic Fike, Eric Dane, Storm Reid, Colman Domingo, Javon Walton, Austin Abrams y Nika King. (Con información de EFE)