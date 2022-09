Tepha Loza visitó este jueves el 29 de setiembre el set de ‘América Hoy’, donde participó en la secuencia en “La pista de la verdad” y no pudo evitar ser consultada sobre el fin de su romance con el futbolista Sergio Peña.

“¿Alguna vez estuviste dispuesta a dejarlo todo por amor?”, fue una de las primeras preguntas que le formularon a la modelo.

Frente a la consulta, Loza se sinceró y dijo que en algún momento −durante su romance con Sergio Peña− sí pensó en dejarlo todo por amor. Como se recuerda, la expareja vivía su romance a distancia, y se habló de que posiblemente ella se mudara con él a Suecia.

“En algún momento sí, pero quién no, debo tener cuidado con lo que digo. Sí, pero quién no lo ha hecho, te dejas llevar por el momento, la ilusión. Si quieren ir al grano, voy al grano. Sí en algún momento lo pensé, pero como lo dije en su momento, yo me proyecto a mil, pero trato de ir paso a paso, para mí él tiempo lo dice todo. Yo tengo mis proyectos aquí que así nomás no lo dejo”, comentó al inicio.

La hermana de Melissa Loza aseguró que no está triste por su fallido romance con Sergio Peña, como muchos especulan. Asimismo, aclaró que no podría decir que alguno de los dos dio más por la relación debido a que duraron muy poco.

“En su momento, sí me ilusioné, creo que fue de ambos, si hablan directamente de Sergio Peña, pero las cosas se dan por algo, Dios sabe, yo estaba acá, él estaba en otro país, pero yo estoy tranquila, sigo viva, la gente piensa que sigo triste. No te puedo decir que uno dio más que otro porque fue poco tiempo”, puntualizó.

Finalmente, Tepha Loza manifestó que no es amiga del futbolista. Sin embargo, le guarda respeto y cariño, al igual que a su familia.

“No amigos, pero de hecho hay un respeto, le deseo lo mejor de todo corazón a la familia también, le agarré mucho cariño. Conocí a su familia, son A1″, comentó sorprendieron a los conductores de “América Hoy”.

