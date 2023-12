Tepha Loza decidió romper su silencio luego que Sergio Peña minimizara la relación sentimental que tuvieron en el 2022, y no solo lo responsabilizó por su ruptura, sino que además dijo tener pruebas que lo dejarían mal parado.

La hermana de Melissa Loza estuvo como invitada en el podcast de Giancarlo Cossio para hablar sobre sus mediáticos romances, entre ellos con el jugador del Malmö FF de Suecia. Ella no pudo ocultar su decepción ante las recientes declaraciones de su expareja.

“Si yo hablara la verdad y enseñara pruebas de todo... Pero no hablaré porque se hará un ping pong, él querrá contestar, parece le está gustando la farándula. Creo que todos están cortados con la misma tijera. Siento que responden y actúan igual. Yo me había jurado que jamás estaría con un futbolista porque entre todos se dicen todo... entre todos van con todos, es una locura. Sí me han hecho comentarios fuertes de varios, me imagino que son así”, expresó la modelo.

En otro momento, Tepha Loza afirmó que se involucró con el pelotero en un momento de vulnerabilidad, pero que nunca esperó que su romance acabaría de tal forma.

“Fue un momento en el que me agarraron vulnerable. La gente va a pensar que estoy picona, que esto y que lo otro, pero no es así. Me agarró en un momento de altibajos emocionales… Quería sentir esa compañía. Ivana (Yturbe) me dijo: ‘Inténtalo, pruébalo, vamos a ver qué tal va, me parece buen chico’. Yo confié en su palabra porque sé que ella me estima, así como yo a ella”, agregó la modelo.









¿Qué dijo Sergio Peña?

El futbolista peruano ofreció una extensa entrevista al espacio digital ‘La Lengua’ y sorprendió al minimizar el corto romance que vivió con Tepha Loza, quien incluso fue considerada como la ‘Novia del mundial’.

“Tuve una relación que duró un mes, creo, no sé, pero nunca conoció a mi hija. No he encontrado a la persona que yo creo que se vaya a llevar bien con mi hija o que compartan la misma casa”, sostuvo Peña, quien reiteró que lleva más de tres años soltero.





