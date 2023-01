Momentos de tensión se vivieron en el Teatro Canout durante un show de la cantante criolla Eva Ayllón. Todo inició cuando la artista peruana detuvo su concierto para intervenir en una pelea entre los asistentes, pues dos de ellos reclamaban que sus asientos estaban ocupados pese a que sus boletos confirmaban que esos lugares les correspondían.

¿QUÉ OCURRIÓ DURANTE EL SHOW DE EVA AYLLÓN?

En imágenes difundidas en redes sociales se aprecia a la pareja discutir con las personas que se habían acomodado en sus asientos. Al escuchar los gritos, la compositora peruana detiene su presentación y expresa disgustada:

“Yo como artista desconozco cómo es el manejo del público. Por eso es que siempre, aparte de rogarles y suplicarles que lleguen a tiempo, les pido por favor que lleguen con todo lo que han comprado, es lo más justo. No sé lo que ocurre aquí, pero mi show tiene que continuar”, dijo la criolla.

¿QUÉ HIZO NATALIA MÁLAGA?

En el incidente que se originó el pasado sábado 21 de enero, también intercedió Natalia Málaga, mánager de la cantante. Ella se levantó de su asiento para pedir calma al público buscando que la función pueda continuar. Sin embargo, no fue escuchada y el pleito siguió. Esto obligó a que Eva volviera a dirigirse a la pareja.

“¿No quieres? Ya, ¿pero puedes hacer silencio mientras presento al niño? No se trata de una persona grande como yo, es un niño, no quiero asustarlo. Yo no tengo la culpa, por favor”, añadió Ayllón quien se encontraba en el escenario junto a Facundo Sanz, un pequeño que ha participado en ‘La Voz Kids’.

El incidente se viralizó y en Twitter no dudaron en vincular a las figuras sentimentalmente.

VIDEO RECOMENDADO

Frente a la actual coyuntura de convulsión política y social, se anunció el cierre indefinido de la Red de Caminos Inka y la llaqta de Machu Pichu.