Tensión entre los programas reality 'Combate' y 'Esto es guerra'

La productora de ' Combate ', Cathy Sáenz, no vio con buenos ojos que ' Esto es guerra ' use el nombre del programa de ATV al separar un equipo de ex ‘combatientes’ para competir con los ‘guerreros’.

“Lo que me molesta no es que haya un formato de ‘guerreros’ contra ‘retadores’, pero que no se aprovechen de la imagen... Imagino que el canal mandará una carta de advertencia, pero ellos saben que no pueden utilizar la marca 'Combate'. Es una falta de respeto... No se está haciendo una competencia justa y leal”, declaró.

Por su parte, Mario Hart, quien está en 'Combate', tuiteó: “Siento como que los de EEG se creen los ‘Maldini’ y ponen a los de Combate como los ‘González’ de los realities. ¿Soy el único? Respeto, valoro y estoy agradecido, pero como que se la creyeron mucho, ¿no? Y para mis amigos, recuerden que el mundo da vueltas”.

DATO



- El reality 'Esto es guerra' hizo una parodia de 'Al fondo hay sitio' en respuesta a las expresiones de Hart.