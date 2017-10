Televisa: Destapan historias secretas de prostitución que involucran a actrices

"El burdel más grande de México". Así describió el productor Mario Lafontane a Televisa, empresa que lo despidió por "decir la verdad". La cadena mexicana está en boca de todos luego de que Kate del Castillo revelara a propósito del documental 'Cuando conocí al Chapo' que la televisora ofrecían a las actrices a los publicistas.



Las palabras de Lafontane constan en el libro 'Soy la dueña' de la periodista Sanjuana Martínez, quien dedica varias páginas al tema 'Televisa y prostitución', un asunto del que pocos se han animado a hablar.

Martínez cuenta la historia de Angélica Rivera, primera dama de México, y estrella de Televisa antes de casarse con Enrique Peña Nieto, presidente de México. En el capítulo 'El burdel más grande', la periodista entrevista a Fontaine, quien dice que de la prostitución artística a la prostitución sexual únicamente hay "un paso". El productor -que laboró 28 años en la cadena y que participó en el surgimiento de grupos como Timbiriche y Garibaldi- afirma que ambas son una práctica frecuente en Televisa.

En el libro se revela que en Televisa había un grupo especial donde estaban las chicas que no eran actrices ni conductoras "pero que estaban buenotas y tenían algo que ver con los ejecutivos. Las mandaban para que hicieran un curso de actuación, de imagen, de cómo maquillarse y todo eso".



En este grupo especial, los actores y las actrices están a la órdenes de la empresa y, "cuando te llamen o te digan que tienes que prestarte para ir a la fiesta de ejecutivo, lo tienes que hacer. Es el grupo de las que sí se sabe que van a ganarse una novela, pero ya sabes de qué forma".

Soy la dueña El libro 'Soy la dueña' cuenta la historia de Angélica Rivera, pero también revela muchos secretos de Televisa.

Secreto a voces

Entrevistado por Martínez, el productor es contundente al precisar la forma en que Televisa operaba y habla claramente de "favores sexuales" y de actrices que debían cumplir con clientes especiales, o asistir a fiestas de sexo, drogas y más por un papel en una telenovela. De esta manera, lo dicho por Mario Lafontane en 2016 coincide con lo revelado por Kate del Castillo, quien se negó a ir a una fiesta cuando grababa 'Muchachitas', pues le pidieron que no vaya con su novio de esa época.

Lafontane Mario Lafontane, ex productor de Televisa.

"No me voy a echar para atrás, ni nada, porque sí lo dije; no dije mentiras. Sí hay una red de prostitución en Televisa, pero ella (Angélica Rivera) no era precisamente de las que se van los fines de semana a Acapulco a las orgías. Ella no iba a las fiestas ni tomaba ni nada. Ella hizo su luchita y alcanzó su estrella", le dice Lafontane a la autora de 'Soy la dueña'.

Kate del Castillo Kate del Castillo ha irritado a Televisa con estas fuertes acusaciones. Pero no ha sido la única. Instagram

El productor que menciona a figuras como Gloria Trevi, Érika Buenfiel, Salma Hayek y Bibi Gaytán, además de galanas como Eduardo Yáñez y Sebastián Rulli da cuenta, sin irse por las ramas, de un casting perverso y maligno. "Esta es la prostitución artística y sexual vinculada a la política, diseñada para los políticos", afirma para el libro que no le hizo ninguna gracia a la pareja presidencial.

A pesar del ruido mediático, Televisa ha guardado silencio sobre este tema.