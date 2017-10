La conductora de Televisa, Rashel Díaz reveló que sufrió las burlar del popular presentador chileno Don Francisco, con quien trabajó cerca de 10 años en el programa 'Sábado Gigante'.

Rashel confesó que su 'profesor', como ella se refiere a Don Francisco, se burlaba de ella tanto que incluso le hizo llorar en varias oportunidades. El motivo de las burlas se debía a la dificultad que tenía para adaptarse al mundo de la televisión.

“Se burlaba de mí, yo me acuerdo que salía de mi casa y decía: ‘mami él se burla de mí todo el tiempo’, y yo lloraba”, confesó la conductora durante el programa 'Don Francisco te invita', de Telemundo.

En otro momento de la entrevista reveló que Don Francisco le dio uno de los mejores consejos de su vida: “Un día me sentó y me dio el mejor consejo en mi vida, me dijo ‘mira chica… usted ríase de usted misma, aproveche si me río de ti, ríete’.

La conductora recordó los problemas que tuvo que pasar al llegar a los Estados Unidos y trabajar en muchos lugares antes de abrirse camino en la televisión.