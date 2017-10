Evangelina Chamorro perdió sus pertenencias, animales y por poco la vida al ser arrastrada por un huiaco en Punta Hermosa, pero demostró su valentía al salir viva de los escombros y una vez más demuestra su gran coraje al llegar hasta la Teletón para realizar la primera donación.

"Así como a mí me apoyaron en su momento, ahora me toca a mí ayudar a los niños. Le agradezco a Dios por la nueva vida que me ha dado", dijo Evangelina.

Chamorro llegó junto a su esposo y ambos fueron donaron para alcanzar el objetivo trazado para este año: llegar a recolectar S/11'010,058.

Puedes colaborar de la siguiente forma:

-Acercándote a los cajeros de MiFarma, Plaza Vea, Promart y Saga Falabella.

-A través las tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, Amex y Diners Club.

-Banco de Crédito del Perú (BCP) la cuenta en soles:

191-0111111-0-33.

-Mediante tu teléfono celular:

Entel: Enviando la letra 'T' al número 1314, donarás S/4.

Moviestar: Llamando desde un teléfono fijo de Movistar al 1838 o 1839, opción 1. Estarás donando S/5.

Claro: Enviando un SMS al número 1314 con la letra T y donarán automáticamente S/4.