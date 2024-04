Se salvó de milagro. La salud de la actriz y conductora mexicana Laura Flores estuvo en riesgo luego de que hace unas semanas sufriera un microinfarto cerebral, luego de practicarse un tratamiento de escleroterapia para combatir las várices.

La artista de 60 años vivió momentos de pánico, pues temió por su vida.

“La semana previa a la Semana Santa, un martes, después de que por la mañana me fui a hacer mi tratamiento de escleroterapia, que es un tratamiento “donde te inyectas las venitas de tus piernas cuando se ven así como arañitas” y que me lo estaba haciendo cada 6 meses por los últimos 20 años, y en la noche me dio un microinfarto cerebral”, comenzó su relato en Instagram.

Laura Flores contó que estaba en su casa junto a su hermana viento televisión cuando se percató que no podía mover el brazo y la cara se le paralizó.

“No lo podía mover. También se me paralizó la mitad de la cara y no podía articular palabra. Entonces yo quería hablar y no podía, era una sensación espantosa que no la puedo ni describir porque me pongo a llorar otra vez. Cuando recuperé el habla que fue después de aproximadamente 40 segundos pude gritar ‘doctor’. Fue lo que grité”, relató.

“Me llevaron al médico y me estabilizó un cardiólogo. Después me fui a los Estados Unidos a mi casa porque allá tengo mi seguro. Me hospitalizaron por 2 días, me hicieron todo tipo de estudios, me pusieron un monitor en el corazón para mi frecuencia cardiaca, me analizaron todo y aparece la cicatriz, es como un puntito blanco en mi cerebro donde deja la cicatriz este coágulo que se estaba atorando y pasó. Es decir, estoy viva de milagro”, aseguró.

A TENER CUIDADO

La actriz decidió revelar su situación para que más personas no pasen lo mismo que ella.

“Si ustedes están pensando en hacerse un tratamiento de este tipo les sugiero a partir de mi experiencia y aprendizaje después de ser analizada por neurólogos y por cardiólogos que vayan con un angiólogo; no vayan con un doctor milagro, no vayan con un dermatólogo, vayan con un angiólogo para que les haga un estudio profundo de su salud y su propensión a generar un coágulo. Porque no importa que las jeringuillas sean muy superficiales… te puede pasar lo que me pasó a mí y a mí me lo hizo un dermatólogo certificado de hospital”, indicó.

“No quiero que nadie pase por lo que yo pasé por una estupidez como es el tratamiento de escleroterapia hecho por alguien que no es un angiólogo”, acotó la actriz de recordadas telenovelas como ‘El Combate’, ‘El derecho de nacer’, ‘La pícara soñadora’, ‘Gotita de amor’, ‘Tres mujeres’, ‘Cómplices al rescate’, ‘Soltero con hijas’ y más.

¿Qué es la escleroterapia?

La escleroterapia es un tratamiento estético que se basa en inyecciones con agujas finas para mejorar la apariencia de las várices en las piernas y así atenuar los síntomas de este padecimiento.

Consiste en inyectar una solución en la vena mediante una aguja. La solución de escleroterapia hace que la vena se fibrose. La fibrosis obliga a la sangre a circular por venas sanas. Luego, la vena colapsada desaparece.

Después de la escleroterapia, las venas tratadas tienden a desaparecer en unas pocas semanas, aunque a veces no desaparecen del todo. El resultado final puede tardar un mes o más en verse. Algunas venas requieren más de un tratamiento con escleroterapia, informa Clínica Mayo.





