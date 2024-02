¡Atención, swifties! La popular cantante estadounidense, Taylor Swift reveló los nombres de los temas que incluirá su próximo disco ‘The Tortured Poets Department’.

Mediante su cuenta de X (ex Twitter), la reconocida artista compartió una imagen que se trataría de la portada del álbum. Sobre la espalda de la intérprete de ‘I Knew You Were Trouble’ se puede leer la frase “I love you, it’s ruining my life”, algo que se traduce como “Te amo, lo que está arruinando mi vida”.

En esa misma imagen, Swift incluyó el nombre de las 17 canciones:

Fortnight, ft. Post Malone. The Tortured Poets Department. My Boy Only Breaks His Favorite Toys. Down Bad. So Long, London. But Daddy I Love Him. Fresh Out the Slammer. Florida!!!, ft. Florence and the Machine. Guilty as Sin?. Who’s Afraid of Little Old Me?. I Can Fix Him (No Really I Can). Loml. I Can Do It With a Broken Heart. The Smallest Man Who Ever Lived. The Alchemy. Clara Bow. Bonus track: The Manuscript.

‘The Tortured Poets Department’ se lanzará al público en Apple Music y Spotify el viernes 19 de abril. Este será el disco de estudio número 11 de la artista, además del heredero de Midnights, el cual se lanzó el 21 de octubre de 2022. Cabe recordar que en el medio relanzó Speak Now y 1989.

Para hacer el anuncio de su nuevo álbum, la intérprete eligió como escenario la 66 edición de los Grammy en el momento en que agradeció el premio recibido al mejor álbum de pop vocal por ‘Midnights’.

“Sé que la forma en la que vota la Academia de la Grabación es un reflejo directo de la pasión de los fans, así que quiero agradecérselo a los fans contando un secreto que he guardado durante los últimos dos años”, dijo antes de anunciar su próximo proyecto.

El galardón recibido es el Grammy número 13 de su trayectoria. “Es mi número de la suerte”, dijo en referencia a esa cifra.

La cantante ha recibido en esta edición seis nominaciones, tres de ellas en las consideradas categorías reina: mejor canción, grabación y álbum del año.













