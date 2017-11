Tatiana Astengo: "Yo también sufrí de acoso sexual" [ENTREVISTA]

La actriz Tatiana Astengo alzó su voz de protesta en contra los acosos sexuales que sufren las jóvenes que se inician en la actuación y – a través de sus redes sociales – reveló que ella también fue víctima de la misma situación. Esto en alusión a la denuncia de Eva Bracamonte, quien acusó al director Guillermo Castrillón de acoso sexual. Perú21 se comunicó con Tatiana para conocer más sobre el episodio que le tocó vivir.

Esta fue la publicación en su Facebook. (Créditos: Captura de Facebook) Esta fue la publicación en su Facebook. (Créditos: Captura de Facebook) Captura

En tus redes sociales revelaste que también sufriste de acoso en tus inicios como actriz, ¿Cómo te animaste a contar este difícil episodio?

-No soy la única que ha decidido hablar, muchas personas del ambiente artístico lo han hecho y seria chévere que lo hagan más. Me animé a contar una historia de acoso que yo también viví muy jovencita porque recordé que durante todos estos años veo a niñas y jóvenes que quieren ser actrices, que están entusiasmadas y son fáciles de manipular porque no notan las diferencias y los límites.



¿Conoces más casos de acoso o abusos de poder en el medio artístico?

-Sí. Hay muchas niñas que me contaron con nombre y apellido de pseudos maestros que se han aprovechado en algún momento de ellas y son varios que pueden estar en escuelas reconocidas. Ojalá se animen a denunciar.



¿Conoces a estos abusadores?

-Sí, yo los conozco. Sé quienes son, sé de su trayectoria, he visto sus trabajos y también me he cruzado con ellos en alguna oportunidad. Son de todas las edades, desde bastante mayores hasta muy jóvenes.



Es una situación que ha empeorado en los años.

-Yo he pasado esa situación de acoso en el ambiente (artístico), pero también he pasado otras situaciones externas donde la gente puede meterte un floro y confundirte. Es muy fácil. Además, esto no es solo con mujeres, ha sucedido con un montón de hombres, chicos frágiles, sensibles que han pasado por lo mismo. Pero los hombres, por el país machista en el que vivimos, no lo van a decir, les va a costar.



¿Esperas que las chicas que han pasado algo similar también denuncien?

-Por eso me animé a escribirlo. Mi historia ya es antigua, la he sanado, la he curado y quien fuera el protagonista de este horror ya esta muerto.



¿Puedes contar el nombre del abusador?

-No, porque ya esta muerto. Si estuviese vivo hasta me animaría a decirlo, pero no lo está.



¿Cómo atravesaste esta etapa tan difícil?

-Fue horrible porque definitivamente fue abuso de poder. No llegó a más porque yo tengo mi carácter desde chica; sin embargo, sentí miedo. Puedo tener carácter, pero tengo miedo como todo ser humano que es violentado. Me dije: “Sí sigo callando no voy a estar tranquila”, estaba inquieta conmigo misma y tenía que animar a las jovencitas que entran a las escuelas que se den cuenta que eso (la violencia) no es parte del trabajo.

¿Cuál sería la solución para frenar estos abusos?

-No hay educación sexual, vivimos en un país con una represión sexual asquerosa. ¿Por qué no se habla de estos temas? Porque hay gente de mier... y políticos que están en contra de eso. Además, la iglesia colabora para que sea peor, la cucufatería y la visión de que el sexo es cochino y sucio es asqueroso. Por eso muchas chicas piensan que han hecho algo sucio, se sienten culpables aunque no hayan hecho nada.