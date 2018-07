Tatiana Astengo participa en la serie de Netflix 'Distrito salvaje'

La actriz Tatiana Astengo estará nuevamente en una producción extranjera. Se trata de la serie 'Distrito Salvaje’ , de Netflix , que dirige el colombiano Carlos Moreno y el peruano Javier Fuentes-León.

"Estoy muy agradecida por ser parte de la coproducción de Dynamo (productora colombiana) y Netflix. Tengo una pequeña participación, pero muy valiosa. Ya grabé en Colombia" , declaró la actriz nacional a Perú21 .

También, Tatiana Astengo agregó: "De momento, no estamos en la mira de Netflix , pero estoy abriendo camino para que todos los peruanos formemos parte de esta plataforma. No es fácil porque nuestras producciones no se han vendido afuera . Somos muy localistas" .

Esta nueva serie es protagonizada por Juan Pablo Raba, Cristina Umaña y Camila Sodi . "El equipo que me tocó es increíble. La gente es muy profesional", precisó nuestra compatriota.

La producción 'Distrito Salvaje’ contará con diez episodios y se estrenará a finales de 2018.

La historia trata sobre Jhon Jeiver, un guerrillero que se traslada de la selva a Bogotá tras la firma del Tratado de Paz. El combatiente intenta escapar de su pasado y reinsertarse en la sociedad, pero rápidamente se encuentra envuelto en una red de crimen y corrupción.