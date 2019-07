Tataranieta de Miguel Grau quiere llegar a Hollywood y ganar un Oscar: Esta es su historia

Ximena Macarena Ruiz Grau, tataranieta de nuestro héroe nacional, Miguel Grau , es una joven actriz que busca abrirse camino en su carrera para llegar a Hollywood y ganar un Oscar.

Ser descendiente de uno de los más grandes héroes de nuestro país, lejos de considerarlo un peso, representa su mayor motivación para seguir adelante en su carrera.

"Soy la última tataranieta de Miguel Grau. He crecido admirando su nobleza y caballerosidad, es mi superhéroe de carne y hueso. Al llevar su apellido, siento que tengo la obligación de dejarlo bien en alto haciendo cosas grandes", indicó Ximena en diálogo con El Comercio .

Luego de culminar sus estudios de Administración en el Perú, Ximena, de 25 años, decidió arriesgarlo todo y cambió su vida para lograr lo que siempre soñó: convertirse en actriz.

Con este objetivo en mente es que se mudó a la ciudad de Los Angeles, en donde estudió actuación en la University of California at Los Angeles (UCLA), de la que ya se graduó con honores.

Tataranieta de Miguel Grau quiere llegar a Hollywood y ganar un Oscar.(Instagram) Tataranieta de Miguel Grau quiere llegar a Hollywood y ganar un Oscar.(Instagram)

Además estudió improvisación e hizo su pasantía en The Groundlings Theatre, la academia más importante de comedia; cuna de actores de la talla de Will Ferrell, Melissa McCarthy, Lisa Kudrow, entre otros.

Tras incursionar en diversos videoclips junto a la youtuber indio-canadiense Lily Singh y los cantantes Desi Valentine, Daivo, Graciela Ortiz entre otros. Ha grabado varios films cortos y fue parte de la serie "Extreme Measures", de Amazon Prime.

"Audicionando a través de páginas web, estoy suscrita como a cuatro. Hay que ser perseverante, pues si tienes la suerte de que te llegue una propuesta para audicionar, debes competir para el papel como con 300 personas".

Ahora, ella integra el elenco de actores de la serie 'Life In Heels', un biopic que aborda la vida de la famosa empresaria mexicana Adriana Gallardo, en la que interpreta a una chica llamada 'Ximena' al igual que ella.

"Mi personaje en 'Life In Heels' se llama Ximena, como yo. Es una chica inocente, buena, que al darse cuenta que los demás se aprovechan de ella, va creciendo como mujer. Me gusta el papel porque me permite improvisar y revivir experiencias vividas. Siempre trato de que mis personajes tengan algo de mí", comenta la artista peruana.

"Para este personaje tuve que hacer tres cásting frente a bastante gente, no fue sencillo", agrega.

Ximena siempre tuvo claro que su carrera como actriz empezaría en Los Angeles. En Perú no se dedicó al deporte, siendo parte de la selección peruana de básquet hasta los 21 años.

Sin embargo, ahora tiene claro lo que quiere y sabe que debe trabajar duro, desde abajo, en una de las industrias más competitivas y difíciles que existen.

DATO



- Ahora planea hacer una webserie para YouTube con otros actores latinos. Se encuentra en la etapa de creación de guiones.