Como ya es costumbre, Susy Díaz fue invitada una vez más al programa de Magaly Medina, esta vez para hablar acerca de la agresión que habría cometido su expareja, Walter Obregón, hacia su actual conviviente, Iris Castillo.

Pero para sorpresa de la conductora y de sus miles de seguidores, la excongresista manifestó lamentables expresiones machistas contra la agraviada e incluso defendió y justificó a su exnovio, quien la engañó hace unos meses.

“No veo ningún golpe, la veo bien. ¿Dónde está el ojo morado? ¿Dónde está la boca rota?”, es una de las reprochables expresiones que tuvo la exvedette.

En todo momento culpó a la víctima y la responsabilizó de las agresiones argumentando que eso le pasaba por haberse metido en su relación. También aseguró que Iris Castillo hace esa denuncia por venganza y celos.

“No hay nada, no tiene nada... Lo que pasa es que ella está dolida, celosa porque Walter aún me sigue buscando y escribiendo. Tiene lo que merece, está pagando lo que me hizo. Las personas que me que quitan a mi pareja ¿Cómo están? ¿Geni Alves es feliz? ¡Es el karma! Están pagando el karma. Es el castigo de Dios, todas las que me quitan a mi pareja no son felices”, agregó.

Varios usuarios, y muchos de ellos, seguidores de Susy Díaz, se mostraron decepciones por su apoyo al agresor a quien ahora busca ayudar para que logré salir de la carceleta. Estas son algunas de las publicaciones que rechazan lo dicho por la madre de Florcita Polo.

Susy Díaz acaba de preguntar "¿dónde está el golpe?" cuando le dicen que su ex ha golpeado a su actual pareja, argumentando que lo que pasa es que "ella está despechada" y que si de verdad le ha golpeado "¿dónde está la cara reventada, el ojo morado?"



Acaba de caer un referente — Valeria Aguilar (@valeriaaguilare) August 5, 2021

Parte 1 de las lamentables declaraciones de Susy Díaz sobre una víctima de violencia pic.twitter.com/8UsyP2X1Xi — Hey Arnold! (@arnoldsuarezg) August 5, 2021

Susy Díaz justificando maltrato. Hoy se cayó un grande. pic.twitter.com/uprEJTaakg — Nueva Molestic (@m0lestic) August 5, 2021

VIDEO RECOMENDADO