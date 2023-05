Susy Díaz y Monique Pardo se reencontraron a través de un enlace en vivo luego que la rubia le envió una carta notarial a la intéprete de ‘Caramelo’ para que se rectifique por vincularla en un caso de extorsión.

En el programa ‘Préndete’, Susy Díaz negó estar involucrada en la extorsión que habría sufrido Pardo y reveló que la llamó por teléfono para aclarar el tema.

“Monique, yo en ningún momento le he dado el teléfono a esa persona (...) Nunca te voy a desear el mal, voy a misa los domingos, cumplo los mandamientos”, dijo.

Por su parte, Monique Pardo se mostró más conciliadora, incluso se animó a disculparse con la excongresista.

“Yo te quiero, anoche que me llamaste rompiste mi corazón de felicidad (...) Muero por abrazarte”, expresó.

Como se recuerda, Monique Pardo dijo que unos extorsionadores le han pedido un millón de dólares para no atentar contra ella.

“En las llamadas, los delincuentes dicen que hay mujeres que me odian y que me han mandado a matar. En la primera oportunidad dijeron que eran dos, pero la última vez gritaron el nombre de una persona bastante desagradable para mí (Susy Díaz). No la cuento entre mis amistades, pero en el video dicen que una mujer me ha mandado a matar y que le pagó mil dólares”, sostuvo.