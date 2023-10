La carismática Susy Díaz reveló que la producción de ‘El Gran Chef: Famosos’ la llamó para que fuera una de las participantes en la primera temporada del programa. Sin embargo, la rubia rechazó la propuesta debido a los horarios del concurso.

“(Me llamaron) para el primer programa, pero la verdad no quiero trabajo. Quiero plata sin trabajar”, indicó durante una conversación con La República.

La excongresista considera que se encuentra en edad de disfrutar de su familia. Por ello, ya no podría estar en un trabajo que le exige tantas horas del día.

“Ya tengo 60 años. Quiero vivir la vida, relajarme, viajar, así como ahorita que he venido relajada de Miami. Lo que pasa es que (‘El gran chef: famosos’) es un programa de todos los días, ya no jalo, ya. Me muevo todo el día y en la noche ya no me muevo nada. Quiero estar con mi hija, con mi nieto, con mis perritos, el tiempo es oro”, añadió la exvedette.

Celebró sus 60 primaveras

Susy Díaz cumplió 60 años de vida y lo celebró a lo grande en Miami (Estados Unidos), desde donde compartió varias historias en sus redes sociales. Ella aprovechó su estancia en el país norteamericano para comprar prendas de ropa y accesorios de cara al estreno de su película.

‘Susy, una vedette en el Congreso’ estrenará el próximo 26 de octubre a nivel nacional y, para la mamá de Florcita, es el mejor regalo que pudo tener para su onomástico.